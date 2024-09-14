ブンデスリーガ
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1 - 3
終了
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アラサヌ・プレア 27'
デニズ・ウンダフ 21'エルメディン・デミロビッチ 58', 61'
(HT 1-1) (終了 1-3)

ボルシアMG 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,