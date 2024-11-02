ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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マクシミリアンバイエル 30'セール・ギラシ 65'
ベンヤミン・シェスコ 27'
(HT 1-1) (終了 2-1)

ボルシア・ドルトムント 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,