ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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ニクラス・ズーレ 45' + 6'ニクラス・フュエルルクルグ 90' + 3'
ラミ・ベンセバイニ 32' (og)クリストフ・バウムガルトナー 54'ユスフ・ポウルセン 90' + 1'
(HT 1-1) (終了 2-3)

ボルシア・ドルトムント 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,