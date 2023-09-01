ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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ユリアン・ブラント 7'エムレ・ジャン 15' (pk)
エレン・ディンクチ 61'ティム・クラインディエンスト 82' (pk)
(HT 2-0) (終了 2-2)

ボルシア・ドルトムント 対 FCハイデンハイム結果＆スタッツ,