ブンデスリーガ
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5 - 1
終了
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ユスファ・ムココ 4', 29'ドニエル・マレン 20'マルコ・ ロイス 34'フェリックス・ヌメチャ 64'
ルーベン・バルガス 32'
(HT 4-1) (終了 5-1)

ボルシア・ドルトムント 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,