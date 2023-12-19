ブンデスリーガ
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1 - 1
終了
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ユリアン・ブラント 29'
セップ・ファン・デン・バーグ 43'
(HT 1-1) (終了 1-1)

ボルシア・ドルトムント 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,