ブンデスリーガ
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4 - 2
終了
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マルセル・ザビツァー 30'ニクラス・フュエルルクルグ 32'ジェイミー・バイノー-ギッテンズ 45'ドニエル・マレン 90' + 7'
ロッコ・ライツ 13'クアディオ・コネ 28'
(HT 3-2) (終了 4-2)

ボルシア・ドルトムント 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,