ブンデスリーガ
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4 - 0
終了
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イアン・マートセン 30'マルコ・ ロイス 38'ユリアン・ブラント 72'ドニエル・マレン 88'
(HT 2-0) (終了 4-0)

ボルシア・ドルトムント 対 ダルムシュタット結果＆スタッツ,