ブンデスリーガ
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4 - 2
終了
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ニクラス・フュエルルクルグ 7'ニコ・シュロッターベック 49'ユリアン・ブラント 54'ユリアン・リエルソン 71'
ロビン・ゴセンス 9'レオナルド・ボヌッチ 31' (pk)
(HT 1-2) (終了 4-2)

ボルシア・ドルトムント 対 ウニオン・ベルリン結果＆スタッツ,