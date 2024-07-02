コパ・アメリカ
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1 - 3
終了
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ブルーノ・ミランダ 69'
ホセ・ファハルド 22'エドゥアルド・ゲレロ 79'セサル・アウグスト 90' + 1'
(HT 0-1) (終了 1-3)

ボリビア 対 パナマ結果＆スタッツ,