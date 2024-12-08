リガポルトガル
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1 - 1
終了
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ミゲル・シルヴァ・ライシーニョ 90' + 5' (pk)
マルコ・マティアス 52'
(HT 0-0) (終了 1-1)

ボアヴィスタ 対 SCファレンセ結果＆スタッツ,