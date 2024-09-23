リガポルトガル
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0 - 3
終了
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エヴァンゲロス・パブリディス 11'オルクン・コク 31'アーサーカブラル 90' + 1'
(HT 0-2) (終了 0-3)

ボアヴィスタ 対 ベンフィカ結果＆スタッツ,