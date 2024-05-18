リガポルトガル
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2 - 2
終了
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Joel da Silva 53'ミゲル・シルヴァ・ライシーニョ 90' + 11' (pk)
オレスト・レベデンコ 30'マテウス・ペレイラ 61'
(HT 0-1) (終了 2-2)

ボアヴィスタ 対 ビゼラ結果＆スタッツ,