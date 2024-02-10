リガポルトガル
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2 - 1
終了
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ヴィンセント・サッソ 15'ロベルト・ボジェニーク 29'
アレハンドロ・マルケス 54'
(HT 2-0) (終了 2-1)

ボアヴィスタ 対 エストリル結果＆スタッツ,