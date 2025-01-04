リガポルトガル
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1 - 3
終了
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サルバドールアグラ 71'
ジェイソン 45' + 7' (pk)ギュヴェン・ヤルシン 90' + 5' (pk), 90' + 8'
(HT 0-1) (終了 1-3)

ボアヴィスタ 対 アロウカ結果＆スタッツ,