ジュピラー･プロリーグ
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5 - 0
終了
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渡辺剛 5'M. Dean 41', 59'アーチーブラウン 51'G. De Meyer 89'
(HT 2-0) (終了 5-0)

ヘント 対 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ･ﾘｴｰｼﾞｭ結果＆スタッツ,