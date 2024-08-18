ジュピラー･プロリーグ
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4 - 1
終了
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ピーター・ゲルケンス 27'Mathias Fernandez-Pardo 29'オムリ・ゲンデルマン 32'マティアス・デロージ 80'
Allahyar Sayyadmanesh 41'
(HT 3-1) (終了 4-1)

ヘント 対 ウェステルロー結果＆スタッツ,