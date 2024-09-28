ジュピラー･プロリーグ
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2 - 1
終了
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オ・ヒョンギュ 76' (pk), 90' + 7'
ケリム・ムラブティ 60'
(HT 0-0) (終了 2-1)

ヘンク 対 KVメヘレン結果＆スタッツ,