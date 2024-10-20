ジュピラー･プロリーグ
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3 - 2
終了
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トルワラーゼアロコダレ 18'J. Steuckers 31'Z. El Ouahdi 45'
A. Bertaccini 34', 58'
(HT 3-1) (終了 3-2)

ヘンク 対 シント＝トロイデン結果＆スタッツ,