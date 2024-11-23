ジュピラー･プロリーグ
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3 - 0
終了
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トルワラーゼアロコダレ 77'J. Steuckers 83'N. Adedeji-Sternberg 90'
(HT 0-0) (終了 3-0)

ヘンク 対 シャルルロワ結果＆スタッツ,