エールディビジ
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1 - 2
終了
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S. Scheperman 47'
ソンチェ・ハンセン 55'バサールオナル 63'
(HT 0-0) (終了 1-2)

ヘラクレス 対 NECナイメヘン結果＆スタッツ,