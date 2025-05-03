エールディビジ
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1 - 4
終了
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L. Kulenovic 73'
A. Hadj Moussa 9', 36'黄仁範 45' + 2'G. Read 79'
(HT 0-3) (終了 1-4)

ヘラクレス 対 フェイエノールト結果＆スタッツ,