エールディビジ
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4 - 2
終了
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B. De Keersmaecker 39'S. Podgoreanu 72'デイモンミラニ 76'L. Kulenovic 83'
マティス・スレイ 31'ヤコブ・ブレウム 82'
(HT 1-1) (終了 4-2)

ヘラクレス 対 ゴー・アヘッド・イーグルス結果＆スタッツ,