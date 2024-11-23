エールディビジ
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2 - 2
終了
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L. Kulenovic 29'ジズホーンカンプ 80' (pk)
リチャード・ファン・デル・ヴェンヌ 57'オスカル・ザワダ 90' + 4'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ヘラクレス 対 ヴァールヴァイク結果＆スタッツ,