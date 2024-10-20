エールディビジ
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3 - 4
終了
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L. Kulenovic 12', 76'マリオエンゲルス 28'
デイヴィ・クラーセン 25'ベルトラン・トラオレ 34'ボウト・ベグホルスト 63', 82' (pk)
(HT 2-2) (終了 3-4)

ヘラクレス 対 アヤックス結果＆スタッツ,