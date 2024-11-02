FAカップ
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4 - 4PK 4 - 5
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マニー・ドゥク 4'O. Holness 21'D. McHale 49', 95'
D. Howe 65', 77'W. Lancaster 90' + 4'J. Clarke 109'
(HT 2-0) (終了 3-3) (延長 4-4)

ヘドネスフォード 対 ゲインズボロー結果＆スタッツ,