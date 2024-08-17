ジュピラー･プロリーグ
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3 - 4
終了
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ユアン・ヘンダーソン 6'Simion Michez 60'Derrick Tshimanga 86'
Jarne Steuckers 14' (pk)トルワラーゼアロコダレ 29', 63'カルロス・クエスタ 39'
(HT 1-3) (終了 3-4)

ベールスホットVA 対 ヘンク結果＆スタッツ,