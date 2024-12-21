ジュピラー･プロリーグ
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2 - 2
終了
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アントワーヌコラシン 55'ティボー・ヴェルリンデン 62'
アブドゥライエシサコ 49'N. Ferri 83'
(HT 0-0) (終了 2-2)

ベールスホットVA 対 コルトレイク結果＆スタッツ,