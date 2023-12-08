リガポルトガル
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ラファ・ シルバ 71'
クラウディオ・ファルカオ 51'
(HT 0-0) (終了 1-1)

ベンフィカ 対 SCファレンセ結果＆スタッツ,