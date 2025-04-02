リガポルトガル
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3 - 2
終了
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ケレムアクトゥルコグル 7', 54'エヴァンゲロス・パブリディス 23'
トマス・リベイロ 43'マルコス・ロペス 63'
(HT 2-1) (終了 3-2)

ベンフィカ 対 SCファレンセ結果＆スタッツ,