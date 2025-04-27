リガポルトガル
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6 - 0
終了
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T. Araujo 8'エヴァンゲロス・パブリディス 23'ゼキ・アムドゥニ 26'ケレムアクトゥルコグル 40'アンドレア・ベロッティ 71'ニコラス・オタメンディ 82'
(HT 4-0) (終了 6-0)

ベンフィカ 対 AVS Futebol SAD結果＆スタッツ,