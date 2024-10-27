リガポルトガル
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5 - 0
終了
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ケレムアクトゥルコグル 12', 16', 45' + 2'アンドレアス・シェルデルプ 79'ゼキ・アムドゥニ 81'
(HT 3-0) (終了 5-0)

ベンフィカ 対 リオ・アヴェ結果＆スタッツ,