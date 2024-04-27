リガポルトガル
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3 - 1
終了
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マルコスレオナルド 71', 90' + 5'デビッド・ネレス 85'
リカルド・オルタ 28'
(HT 0-1) (終了 3-1)

ベンフィカ 対 ブラガ結果＆スタッツ,