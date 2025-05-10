リガポルトガル
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ケレムアクトゥルコグル 63'
トリンカオ 4'
(HT 0-1) (終了 1-1)

ベンフィカ 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,