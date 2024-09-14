リガポルトガル
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4 - 1
終了
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ケレムアクトゥルコグル 27'フロレンティーノルイス 34'A. Silva 47'アンヘル・ディ・マリア 58'
ヴィニシウス 1'
(HT 2-1) (終了 4-1)

ベンフィカ 対 サンタ クララ結果＆スタッツ,