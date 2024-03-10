リガポルトガル
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3 - 1
終了
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オルクン・コク 15'マルコスレオナルド 45' + 2'ティアゴ・ゴウベイア 49'
ロドリゴ・ゴメス 22'
(HT 2-1) (終了 3-1)

ベンフィカ 対 エストリル結果＆スタッツ,