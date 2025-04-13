リガポルトガル
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
オルクン・コク 60'エヴァンゲロス・パブリディス 79'
ギュヴェン・ヤルシン 72' (pk)ウェヴェルソン 90' + 5'
(HT 0-0) (終了 2-2)

ベンフィカ 対 アロウカ結果＆スタッツ,