ラ・リーガ
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1 - 2
終了
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ジオヴァニロセルソ 7'
ダニエル・ロドリゲス 8'バレリーフェルナンデス 90' + 3'
(HT 1-1) (終了 1-2)

ベティス 対 マヨルカ結果＆スタッツ,