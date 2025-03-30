ラ・リーガ
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
ジョニー 25'フアン・ヘルナンデス 45' + 3'
ルーベン・バルガス 17'
(HT 2-1) (終了 2-1)

ベティス 対 セビージャ結果＆スタッツ,