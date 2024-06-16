J2 リーグ
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2 - 2
終了
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郷家友太 55'松下佳貴 90' + 3'
エジガル・ジュニオ 15' (pk)フアン・デルガド 90' + 6'
(HT 0-1) (終了 2-2)

ベガルタ仙台 対 V・ファーレン長崎結果＆スタッツ,