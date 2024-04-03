J2 リーグ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
中島元彦 40'
Shunsuke Tanimoto 67'石浦大雅 79'
(HT 1-0) (終了 1-2)

ベガルタ仙台 対 愛媛FC結果＆スタッツ,