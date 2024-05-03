J2 リーグ
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2 - 1
終了
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中島元彦 45' + 2'中山真斗 90' + 4' (pk)
池上丈二 20'
(HT 1-1) (終了 2-1)

ベガルタ仙台 対 レノファ山口FC結果＆スタッツ,