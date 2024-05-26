J2 リーグ
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1 - 4
終了
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中島元彦 10' (pk)
早川淳平 21'Hiroto Iwabuchi 46'木村太哉 69'柳貴博 76'
(HT 1-1) (終了 1-4)

ベガルタ仙台 対 ファジアーノ岡山結果＆スタッツ,