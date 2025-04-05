エールディビジ
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1 - 3
終了
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D. Kwakman 34'
マリク・ティルマン 11'イバン・ペリシッチ 28'ヨハン・バカヨコ 88'
(HT 1-2) (終了 1-3)

フローニンゲン 対 PSVアイントホーフェン結果＆スタッツ,