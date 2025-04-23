エールディビジ
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4 - 1
終了
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マルコ・レンテ 4'J. Schreuders 16'レアンドロ・バクーナ 50' (pk)B. De Keersmaecker 59' (og)
トーマス・ブルンス 20'
(HT 2-1) (終了 4-1)

フローニンゲン 対 ヘラクレス結果＆スタッツ,