エールディビジ
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2 - 2
終了
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ブリュニョールヴルダリウィルムソン 81', 90' + 1'
T. van Bergen 33' (og)イゴール・パイシャオン 70'
(HT 0-1) (終了 2-2)

フローニンゲン 対 フェイエノールト結果＆スタッツ,