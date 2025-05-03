エールディビジ
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6 - 1
終了
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レアンドロ・バクーナ 7' (pk)スティジェ・レシンク 45' + 2', 50'N. Emeran 46'T. van Bergen 60'マッツ・スーンチェンス 89'
ゴッドフリート・レーメラトエ 67'
(HT 2-0) (終了 6-1)

フローニンゲン 対 ヴァールヴァイク結果＆スタッツ,