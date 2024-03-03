セリエ A
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ワリド・チェディラ 45' + 2'
ミケーレ・チェロフォリーニ 61' (og)
(HT 1-0) (終了 1-1)

フロジノーネ 対 レッチェ結果＆スタッツ,