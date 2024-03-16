セリエ A
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2 - 3
終了
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ポル・リロラ 13'ワリド・チェディラ 70'
マッティア・ザッカーニ 38'バレンティンカステラーノス 57', 62'
(HT 1-1) (終了 2-3)

フロジノーネ 対 ラツィオ結果＆スタッツ,