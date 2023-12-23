セリエ A
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1 - 2
終了
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ハイメ・バエス 51'
Kenan Yildiz 12'ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 81'
(HT 0-1) (終了 1-2)

フロジノーネ 対 ユヴェントス結果＆スタッツ,